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10:13, 19 апреля 2024Бывший СССР

Украинцы начали сдавать ВС России позиции ВСУ

Марочко: жители Харьковской области начали сдавать ВС России позиции ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Жители Купянского района Харьковской области начали массово сдавать информацию о местах расположения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским военным. Об этом в Telegram рассказал подполковник народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Местные жители Купянского района безвозмездно начали массово передавать нашим разведорганам координаты мест сосредоточения украинской техники и пунктов дислокации боевиков», — сообщил он.

Экс-военнослужащий также подчеркнул, что таким образом российские военные получили координаты замаскированной бронетехники в населенном пункте Кондрашовка, расположенной на территории агрофирмы. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России по этим данным провели доразведку и нанесли удары.

Ранее 19 апреля стало известно, что российские военные нанесли удар в районе аэродрома Канатово в Кировограде. Как сообщило пророссийское подполье, прилет был зафиксирован около 07:00.

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      Александр Курбатов
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