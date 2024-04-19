Марочко: жители Харьковской области начали сдавать ВС России позиции ВСУ

Жители Купянского района Харьковской области начали массово сдавать информацию о местах расположения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским военным. Об этом в Telegram рассказал подполковник народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Местные жители Купянского района безвозмездно начали массово передавать нашим разведорганам координаты мест сосредоточения украинской техники и пунктов дислокации боевиков», — сообщил он.

Экс-военнослужащий также подчеркнул, что таким образом российские военные получили координаты замаскированной бронетехники в населенном пункте Кондрашовка, расположенной на территории агрофирмы. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России по этим данным провели доразведку и нанесли удары.

Ранее 19 апреля стало известно, что российские военные нанесли удар в районе аэродрома Канатово в Кировограде. Как сообщило пророссийское подполье, прилет был зафиксирован около 07:00.