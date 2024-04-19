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18:48, 19 апреля 2024Бывший СССР

В Армении заявили о начавшейся демаркации границы с Азербайджаном

Аппарат Пашиняна: между Арменией и Азербайджаном началась демаркация границы

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Между Арменией и Азербайджаном началась демаркация границы. Об этом заявили в аппарате премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает госагентство «Арменпресс».

Демаркированная граница на участке в Тавушской области в районе переданных Азербайджану двух с половиной сел.

«Это означает, что две комиссии воспроизвели на карте те границы, которые существовали между вышеупомянутыми селами во времена Советского Союза, и на следующем этапе эти границы должны быть уточнены и отражены также на земле», — указали в аппарате Пашиняна.

По словам ведомства, подобное событие станет беспрецедентным — демаркированная государственная граница впервые пройдет на участке этих сел.

Картографической основой процесса являются топографические карты СССР, которые, по словам ведомства, имеют правовую основу и составлены обладающими соответствующей компетенцией органами.

Ранее в Армении сообщили о возвращении Азербайджану двух с половиной сел в Тавушской области. В Ереване также сообщили, что в процессе делимитации границы Армения получит снижение рисков, связанных с безопасностью населения.

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      Валентин Карант
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