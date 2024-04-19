ЕС одобрил конфискацию полученного преступным путем необъяснимого богатства

В Европе одобрили конфискацию «необъяснимого» богатства, полученного преступным путем. Об этом со ссылкой на соответствующую директиву, размещенную в законодательной базе Евросовета и Совета ЕС, пишет РБК.

Согласно документу, страны-члены союза должны разрешить изъятие полученного незаконным способом имущества. Национальные суды при принятии решения о конфискации должны учитывать все обстоятельства дела, доказательства и факты, в том числе то, что «стоимость имущества существенно непропорциональна законному доходу лица», отмечается в директиве.

При рассмотрении дела судебные органы также должны учитывать в пользу конфискации такие факторы, как отсутствие доказательств законности приобретения собственности и связь лица с преступной организацией. Однако само по себе доказательство некоторых преступлений не может быть условием для конфискации, необходимо подтвердить, что именно в результате преступных действий, способных «принести существенную экономическую выгоду», были получены средства или имущество.

По законам Евросоюза директива не имеет прямого действия, но обязывает государства внести изменения в свое законодательство. При этом в документе отмечено, что члены ЕС могут самостоятельно принимать меры по конфискации необъяснимого богатства «в связи с другими преступлениями или обстоятельствами».

Ранее Евросоюз признал уголовным преступлением уход от санкций и их нарушение. Директива ЕС предусматриваются «минимальные правила преследования, применяемые на уровне ЕС, за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах». К таким действиям относятся, в частности, помощь в обходе запрета на поездки, торговля подсанкционными товарами или ведение запрещенной финансовой деятельности.