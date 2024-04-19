В Госдуме заявили о неспособности Patriot противостоять российскому оружию

Депутат ГД Шеремет: ЗРК Patriot неспособен противостоять российскому оружию

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что американская система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot неспособна противостоять российскому оружию, сообщает РИА Новости.

«Американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) противовоздушной обороны Patriot показал на Украине свою неспособность противостоять российскому оружию, поэтому страны Запада начинают от нее избавляться», — сказал парламентарий.

По его словам, новые системы ПВО будут уничтожены в зоне специальной военной операции (СВО), как их предшественники. Депутат считает, что на поставках вооружения Киеву заработают только американцы.

«Для них выгодно поставлять Украине свой металлолом», — отметил Шеремет.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о предоставлении Украине Patriot является срочным. По его словам, Киев нуждается в системах ПВО «сегодня, завтра и послезавтра».