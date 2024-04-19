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07:43, 19 апреля 2024Бывший СССР

В Госдуме заявили о неспособности Patriot противостоять российскому оружию

Депутат ГД Шеремет: ЗРК Patriot неспособен противостоять российскому оружию
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что американская система противовоздушной обороны (ПВО) Patriot неспособна противостоять российскому оружию, сообщает РИА Новости.

«Американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) противовоздушной обороны Patriot показал на Украине свою неспособность противостоять российскому оружию, поэтому страны Запада начинают от нее избавляться», — сказал парламентарий.

По его словам, новые системы ПВО будут уничтожены в зоне специальной военной операции (СВО), как их предшественники. Депутат считает, что на поставках вооружения Киеву заработают только американцы.

«Для них выгодно поставлять Украине свой металлолом», — отметил Шеремет.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о предоставлении Украине Patriot является срочным. По его словам, Киев нуждается в системах ПВО «сегодня, завтра и послезавтра».

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      Марина Совина
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