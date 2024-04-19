В Индии начнутся самые масштабные в мире парламентские выборы

Самые масштабные парламентские выборы начнутся в Индии в пятницу, 19 апреля

Наиболее масштабные в мире парламентские выборы начнутся в Индии в пятницу, 19 апреля. Голосование пройдет в семь этапов, передает РИА Новости.

В выборах поучаствуют порядка 968 миллионов зарегистрированных избирателей. Срок полномочий действующего состава нижней палаты парламента истекает 16 июня, поэтому новый состав необходимо сформировать до этой даты. Члены Лок сабхи — Народной палаты — избираются прямым всеобщим тайным голосованием на основе мажоритарной системы.

Первый этап голосования в Лок Сабху начнется в 08:00 и завершится в 17:00 в пятницу. В ходе этого процесса в 21 штате и союзной территории граждане выберут 102 членов будущего парламента.

Ранее по итогам парламентских выборов консервативная партия «Хорватское демократическое содружество» (ХДС) во главе с премьер-министром страны Андреем Пленковичем одержала победу на выборах. Депутатыполучили 60 мандатов из 151.