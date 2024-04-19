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13:41, 19 апреля 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос об ограничении выезда госслужащих за границу

Песков заявил, что режим выезда госслужащих за границу зависит от ведомств

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Режим выезда российских чиновников за границу зависит от конкретных ведомств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о публикации в зарубежных СМИ о том, что Россия якобы ограничивает выезд из страны для чиновников из-за опасений за сохранность гостайны, представитель Кремля подчеркнул, что в каждой организации есть свои нюансы режима согласования иностранных поездок. «Есть разные организации и ведомства, где действует уведомительный порядок, порядок отдельных согласований. Поэтому от ведомства к ведомству разные режимы», — сказал Песков.

Ранее, в апреле 2023 года, пресс-секретарь главы государства, в беседе с Financial Times подтвердил, что в России ужесточили ограничения на выезд за пределы страны для ряда сотрудников «чувствительных сфер». Он разъяснил, что решение об ограничении зарубежных поездок зависит от специфики предприятия.

Помимо этого, в августе 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому лица с доступом к секретной информации должны уведомлять о зарубежных поездках федеральную службу безопасности (ФСБ)

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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