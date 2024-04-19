В Кремле ответили на вопрос об ограничении выезда госслужащих за границу

Песков заявил, что режим выезда госслужащих за границу зависит от ведомств

Режим выезда российских чиновников за границу зависит от конкретных ведомств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о публикации в зарубежных СМИ о том, что Россия якобы ограничивает выезд из страны для чиновников из-за опасений за сохранность гостайны, представитель Кремля подчеркнул, что в каждой организации есть свои нюансы режима согласования иностранных поездок. «Есть разные организации и ведомства, где действует уведомительный порядок, порядок отдельных согласований. Поэтому от ведомства к ведомству разные режимы», — сказал Песков.

Ранее, в апреле 2023 года, пресс-секретарь главы государства, в беседе с Financial Times подтвердил, что в России ужесточили ограничения на выезд за пределы страны для ряда сотрудников «чувствительных сфер». Он разъяснил, что решение об ограничении зарубежных поездок зависит от специфики предприятия.

Помимо этого, в августе 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому лица с доступом к секретной информации должны уведомлять о зарубежных поездках федеральную службу безопасности (ФСБ)