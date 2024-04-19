В Кремле рассказали об интересе Путина к кадровой программе «Время героев»

Песков: Путин следит за развитием программы «Время героев»

Президент России Владимир Путин следит за развитием кадровой программы «Время героев». Об интересе главы государства к программе сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Прием заявок от участников и ветеранов боевых действий стартовал 1 марта.

Представитель Кремля заявил, что «Время героев» пока находится на начальном этапе реализации. Число вовлеченных в программу людей свидетельствует о ее востребованности, подчеркнул Песков.

Владимир Путин объявил о запуске программы «Время героев» 29 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию. В рамках программы участники спецоперации смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах страны.