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12:59, 19 апреля 2024Россия

В Кремле рассказали об интересе Путина к кадровой программе «Время героев»

Песков: Путин следит за развитием программы «Время героев»
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин следит за развитием кадровой программы «Время героев». Об интересе главы государства к программе сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Прием заявок от участников и ветеранов боевых действий стартовал 1 марта.

Представитель Кремля заявил, что «Время героев» пока находится на начальном этапе реализации. Число вовлеченных в программу людей свидетельствует о ее востребованности, подчеркнул Песков.

Владимир Путин объявил о запуске программы «Время героев» 29 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию. В рамках программы участники спецоперации смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих вузах страны.

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