В Москве мигрант чуть не сломал шею зашедшему переждать дождь восьмикласснику

В Москве мигрант чуть не сломал шею зашедшему в подъезд из-за дождя школьнику

В Москве 36-летний уроженец Узбекистана чуть не сломал шею восьмикласснику, который вместе с друзьями зашел в подъезд дома на улице Малышева, чтобы переждать дождь. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Школьники скрывались от непогоды на третьем этаже. Сидя на подоконнике они увидели, как в подъезд зашел мигрант. Он сразу направился к ним и стал вести себя неадекватно. Так, незнакомец пытался выяснить, кто школьники по национальности.

Когда ребята отказались реагировать на провокацию и посоветовали ему уйти, мужчина набросился на них. Одного из мальчиков он схватил за шею и попытался вытолкнуть в окно.

Школьнику удалось вырваться — он сразу побежал домой и рассказал обо всем отцу. В травмпункте у несовершеннолетнего обнаружили ушибы и ссадины на шее. Родитель вызвал к подъезду полицейских. Прибывшие оперативники нашли на месте пьяного гражданина Узбекистана. По факту инцидента организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах местный житель избил 13-летнего мальчика, игравшего возле его машины.