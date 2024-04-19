В новогодние праздники россиянин напал на фармацевта и будет осужден

В Новосибирской области осудят мужчину, ударившего много раз ножом фармацевта

В Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который в новогодние праздники напал с ножом на фармацевта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 («Покушение») УК РФ. Его дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, днем 8 января обвиняемый выпил и пришел в одну из аптек города Чулыма. Там он поспорил с 38-летней сотрудницей. В какой-то момент мужчина достал нож и много раз ударил им в жизненно важные органы потерпевшей. Жизнь женщине спасло то, что она оказала активное сопротивление, а также вовремя получила помощь врачей.

Ранее в Уфе мужчина с ножом напал на полицейских.