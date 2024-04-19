В Польше подняли авиацию из-за якобы активности России

ВС Польши объяснили подъем авиации в небо активностью России

Оперативное командование польских Вооруженных сил (ВС) утверждает, что авиацию Польши подняли в небо над страной из-за якобы «интенсивных» действий России. Об этом сообщается в социальной сети X.

«Обращаем ваше внимание, что в воздушном пространстве начали работать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — отмечается в публикации.

В командовании добавили, что минувшей ночью военные зафиксировали интенсивную деятельность дальней авиации России, связанной с ракетными ударами якобы по объектам на территории Украины. Все необходимые меры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были введены. Военные наблюдают за ситуацией.

24 марта Минобороны Польши заявило о нарушившей воздушное пространство российской ракете. Ее зафиксировали в районе города Осердув близ границы с Украиной. Ракета находилась над территорией Польши 39 секунд.