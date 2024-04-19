В Раде предсказали серию отставок в правительстве Украины

Нардеп Гончаренко: уволят министра образования Лисового, вице-премьера Верещук

В результате серии перестановок в правительстве Украины в конце апреля будут уволены министр образования Оксен Лисовой и вице-премьер Ирина Верещук. Отставки в кабинете министров предсказал в социальных сетях депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Назову фамилии. Точно на выход [Ирина] Верещук. (...) Оксен Лисовой, министр образования, тоже, скорее всего, все», — заявил нардеп.

Он добавил, что в отставку также могут отправить министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Ранее о будущих перестановках в руководстве Украины рассказал экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. По его словам, в отставку отправят министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и премьер-министра Дениса Шмыгаля.