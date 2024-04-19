В России сравнили сообщения о покушении на Зеленского с одним видом искусства

Член ОП Рогов: сообщения о подготовке покушения на Зеленского похожи на кино

Сообщения прессы о якобы имевшем место запланированном покушении на президента Украины Владимира Зеленского похожи на один вид искусства — кино. Об этом заявил член Общественной палаты России Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

По мнению Рогова, распространяемая информация похожа именно на западный кинематограф.

«Вся эта история с подготовкой покушения напоминает кино, снятое по западному сценарию, и является тревожным звоночком для Зеленского», — объявил общественник. Он добавил, что, по его мнению, иностранные спецслужбы «любят избавляться от политических марионеток».

Рогов вспомнил сериал «Мадам Госсекретарь», в котором упоминался лидер украинских националистов Зелинский, и сообщил, что персонажа ждала «незавидная участь», которую он предрек и Зеленскому.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев также допустил, что Запад собирается ликвидировать Зеленского.