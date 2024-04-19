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09:26, 19 апреля 2024Россия

Медведев опубликовал фото Зеленского в прицеле и призвал его бояться

Зампред СБ Медведев: на Западе могли принять решение о ликвидации Зеленского

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На Западе могли принять решение о ликвидации президент Украины Владимира Зеленского. Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Свою публикацию политик сопроводил фотографией Зеленского с поднесенной к носу свернутой купюрой, через которую тот вдыхает белый порошок. При этом голова Зеленского находится в перекрестье снайперского прицела.

ЖЗЛ
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