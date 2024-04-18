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20:26, 18 апреля 2024Бывший СССР

Подозреваемого в покушении на Зеленского задержали в Польше. Что о нем известно?

СБУ: в Польше задержан подозреваемый, готовивший покушение на Зеленского
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Польше при содействии местных правоохранителей подозреваемого в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. По данным СБУ, задержанный — гражданин Польши.

По заявлению украинской службы безопасности, замыслом фигуранта был якобы сбор и передача России информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Эти сведения должны были помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение во время пребывания Зеленского на территории Польши.

Задержанному грозит лишение свободы

Польская прокуратура, согласно сведениям СБУ, предъявила поляку обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы, что, в свою очередь, квалифицируется статьей 3 параграфа 3 Уголовного кодекса Польши («Сбор или хранение сведений, передача которых может нанести ущерб Польше, в целях передачи иностранной разведке»).

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Зеленский заявлял как минимум о пяти покушениях на него

В ноябре прошлого года Зеленский рассказал, что пережил пять-шесть покушений. По его словам, панику у него вызвала только первая попытка. Он сравнил ее с первой вспышкой COVID-19.

«После этого я просто делюсь с вами подробностями того, что еще одна группа приехала на Украину, чтобы [попытаться] это сделать», — говорил украинский президент. Тогда он пояснил, что перестал обращать внимание на попытки ликвидации после того, как украинско-российский конфликт полномасштабно разгорелся.

Фото: Florion Goga / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова Зеленского, отмечал, что у украинского президента вряд ли есть шанс дожить до старости. В записи, состоящей из шести предложений, Медведев несколько раз оскорбил Зеленского, назвав его бородатым недоразумением в зеленом, обладателем нелепой головки и дурачком. По его мнению, Зеленского уже никто не воспринимает всерьез.

При этом в январе того же года украинский лидер призвал не верить заявлениям о десятках попыток покушения на него. «Не верьте, когда они говорят, что были десятки попыток и так далее. Я не знаю, может быть, специальным службам известно больше», — сказал тогда он.

Украинский президент всегда носит с собой пистолет и имеет усиленную охрану из-за страха покушения

В том же году Зеленский отмечал, что всегда носит с собой пистолет для какой-либо чрезвычайной ситуации, к примеру, попадания в плен. Кроме того, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в июне 2022 года отмечал, что глава государства усилил охрану из-за страха покушения.

«Зеленский опасается ликвидации со стороны спецслужб стран союзников, которые начали говорить о провале и проигрыше Украины и о том, что эту войну нужно заканчивать», — написал экс-депутат. При этом он подчеркивал, что Зеленский боится «не ударов русских ракет, а покушения украинских военных».

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      Анастасия Алимпиева
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