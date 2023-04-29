Зеленский объяснил необходимость ношения при себе пистолета

Президент Украины Зеленский заявил, что всегда носит при себе пистолет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всегда носит с собой пистолет для какой-либо чрезвычайной ситуации, к примеру, на случай попадания в плен. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову, опубликованном на YouTube.

«Представляешь себе, президент Украины — в плену? Это позор!» — объяснил украинский лидер и добавил, что необходимость ношения оружия обусловлена возможностью отстреливаться.

26 января Зеленский призвал не верить заявлениям о десятках попыток покушения на его жизнь. «Не верьте, когда они говорят, что были десятки попыток и так далее. Я не знаю, может быть, специальным службам известно больше», — отметил он.

В июне прошлого года бывший депутат Верховной Рады Илья Кива предположил, что президент Украины усилил охрану из-за страха покушения. По его словам, глава государства боится «не ударов русских ракет, а покушения украинских военных».