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12:47, 26 января 2023Бывший СССР

Зеленский призвал не верить заявлениям о десятках попыток покушения на него

Президент Украины Зеленский призвал не верить заявлениям о попытках покушения на него

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не верить заявлениям о десятках попыток покушениях на его жизнь. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sky News.

«Не верьте, когда они говорят, что были десятки попыток и так далее. Я не знаю, может быть, специальным службам известно больше», — сказал Зеленский. При этом украинский президент уточнил, что были задержаны несколько человек в правительственном квартале. По этой причине специальные службы дали рекомендацию переместиться в другое место, отметил Зеленский.

Также он рассказал, что хотел бы видеть экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона послом страны в Киеве. Зеленский назвал его хорошим парнем и добавил, что у него сложились замечательные отношения с британским политиком. Как утверждает президент, Джонсон оказывал серьезную помощь республике в начале специальной военной спецоперации на Украине.

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Кристина Есикова
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