Зеленский призвал не верить заявлениям о десятках попыток покушения на него

Президент Украины Зеленский призвал не верить заявлениям о попытках покушения на него

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не верить заявлениям о десятках попыток покушениях на его жизнь. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sky News.

«Не верьте, когда они говорят, что были десятки попыток и так далее. Я не знаю, может быть, специальным службам известно больше», — сказал Зеленский. При этом украинский президент уточнил, что были задержаны несколько человек в правительственном квартале. По этой причине специальные службы дали рекомендацию переместиться в другое место, отметил Зеленский.

Также он рассказал, что хотел бы видеть экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона послом страны в Киеве. Зеленский назвал его хорошим парнем и добавил, что у него сложились замечательные отношения с британским политиком. Как утверждает президент, Джонсон оказывал серьезную помощь республике в начале специальной военной спецоперации на Украине.

