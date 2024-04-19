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09:37, 19 апреля 2024Россия

В российских регионах сформировали зенитные группы по отлову дронов ВСУ

Mash: в приграничных регионах сформировали зенитные группы по отлову дронов ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В приграничных российских регионах сформировали мобильные зенитные группы по отлову беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Одна из таких мобильных бригад сбила два беспилотника самолетного типа рядом со Старым Осколом в Белгородской области. Беспилотные устройства заметили, после чего выставили в 163-х километрах от границы с Украиной джип с пулеметом.

Беспилотники летели низко и почти касались крон деревьев, однако пулеметчикам удалось их обнаружить и поразить. Других подробностей не приводится.

В ночь на пятницу, 19 апреля, ВСУ атаковали территорию России дронами, снарядами реактивной системы залпового огня Vampire и оперативно-тактическими ракетами «Атакмс».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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