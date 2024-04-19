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17:23, 19 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе неадекватный родитель одного из учеников ворвался в школу

В Люберцах в школу ворвался мужчина в состоянии наркотического опьянения

Кадр: Telegram-канал SHOT

В подмосковных Люберцах сотрудники Росгвардии задержали неадекватного мужчину, который ворвался в школу №12. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, мужчина — родитель одного из учеников. Он ворвался в школу, перепрыгнул через турникет и побежал на третий этаж. Сначала его попытался поймать учитель физкультуры, позже охранник вызвал росгвардейцев. По его словам, мужчина вел себя вызывающе, нецензурно выражался и громко кричал.

Прибывшие на место силовики задержали нарушителя. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Он пытался оказать сопротивление росгвардейцам. Момент задержания попал на видео.

На кадрах видно, как оперативники заходят в школу, скручивают мужчину. Затем на улице ему надели наручники и положили на капот автомобиля росгвардейцев.

Нарушителя доставили в отдел полиции. Во время досмотра у него в кармане брюк обнаружили пакет с порошкообразным веществом внутри.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске полицейские задержали неадекватного мужчину, который домогался 13-летней школьницы в автобусе.

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      Анна Габай
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