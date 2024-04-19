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17:37, 19 апреля 2024Мир

В США назвали две причины превосходства России на поле боя

WP: Россия превосходит Украину числом солдат и надежным оружием

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия в настоящий момент одерживает победу над Украиной на поле боя, так как превосходит ее числом солдат и надежным оружием. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на экспертов.

«Кремль извлек выгоду из своего подавляющего преимущества в численности солдат, своей способности вооружить их старым, но надежным оружием», — утверждается в публикации.

По данным издания, Россия ведет успешные боевые действия за счет того, что смогла перевести экономику «на военные рельсы», а также благодаря налаживанию цепочек поставок западных компонентов для своей военной техники.

Издание отмечает, что благодаря налаживанию военного производства Россия сможет «выдержать (...) конфликт на Украине как минимум в течение следующих двух лет».

Ранее директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что Украина проиграет войну с Россией к концу года, если США не отправят больше помощи.

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      Елизавета Мытарева
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