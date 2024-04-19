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11:49, 19 апреля 2024Мир

В США предрекли окончание обмена ударами между Ираном и Израилем

Источник CNN: обмен ударами между Ираном и Израилем закончился

Фото: Amir Cohen / Reuters

Прямой обмен ударами между Ираном и Израилем прекратился. Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимный источник.

«Источник в региональной разведке, осведомленный о возможной реакции Ирана на пятничный удар, который, по словам американского чиновника, был нанесен Израилем, заявил, что прямые удары между двумя врагами закончились», — утверждается в публикации.

По данным сотрудника спецслужб, Иран не намерен наносить новый удар по Израилю.

19 апреля Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране в ответ на атаку, произошедшую в ночь с 13 на 14 апреля.

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      Елизавета Мытарева
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