В США предрекли окончание обмена ударами между Ираном и Израилем

Источник CNN: обмен ударами между Ираном и Израилем закончился

Прямой обмен ударами между Ираном и Израилем прекратился. Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимный источник.

«Источник в региональной разведке, осведомленный о возможной реакции Ирана на пятничный удар, который, по словам американского чиновника, был нанесен Израилем, заявил, что прямые удары между двумя врагами закончились», — утверждается в публикации.

По данным сотрудника спецслужб, Иран не намерен наносить новый удар по Израилю.

19 апреля Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране в ответ на атаку, произошедшую в ночь с 13 на 14 апреля.