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10:08, 19 апреля 2024Мир

В США сообщили о влиянии Байдена на спикера Джонсона ради помощи Украине

Politico: Байден подталкивает спикера Джонсона к продвижению помощи Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден и его окружение оказывают влияние на спикера Палаты представителей Майка Джонсона, подталкивая его к продвижению помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники из Демократической партии.

«Соратники Байдена говорят, что президент и его помощники подталкивали Джонсона с момента его вступления в должность спикера, призывая его провести открытое голосование по помощи Украине, которую он в частном порядке сказал им, что поддерживает», — утверждается в публикации.

По информации издания, поддержка Джонсоном законопроекта о помощи Украине и его одобрение Конгрессом США «принесут Байдену крупную внешнеполитическую победу, которой он не мог добиться уже целый год». Президент и его окружение, по данным Politico, усилили давление на Джонсона на фоне неудач Киева на фронте. С этой целью они «провели несколько закрытых брифингов для Джонсона и других конгрессменов, чтобы проинформировать их об ухудшении ситуации на Украине».

В публикации отмечается, что демократы подталкивают Конгресс к одобрению нового пакета помощи Украине, сравнивая отсутствие поддержки Киева с краем пропасти.

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      Елизавета Мытарева
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