В США заявили о невыгодной позиции Украины

RS: Украина находится в менее выгодной переговорной позиции, чем раньше

Украина находится в невыгодной позиции в отношении переговоров с Россией. Такое мнение выразил обозреватель Блез Мэлли в статье для издания Responsible Statecraft, базирующегося в США.

«Сейчас, когда помощь от западных союзников приостановлена, а Москва находится в более выигрышной позиции в военном конфликте, Украина находится в менее выигрышной переговорной позиции, чем раньше», — заявил журналист.

Мэлли подчеркнул, что из-за этого Россия может быть менее склонна вступать с Украиной в мирные переговоры.

Ранее британское издание The Economist заявило, что Вооруженные силы Украины не смогут остановить российское наступление. По мнению журнала, это может случиться из-за нехватки необходимых средств для сдерживания российской пехоты.