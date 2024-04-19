Вице-канцлер ФРГ провел ночь в бомбоубежище Киева

DPA: вице-канцлер ФРГ Хабек провел ночью полтора часа в бомбоубежище в Киеве

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек провел несколько часов в бомбоубежище в Киеве. Об этом сообщает агентство DPA.

Уточняется, что спуститься в укрытие Хабек был вынужден в ночь на пятницу, 19 апреля. По данным агентства, бомбоубежище располагалось в подземном гараже в одной из гостиниц украинской столицы.

Хабек вместе с немецкой делегацией провел в укрытии порядка полутора часов, пока не была отменена объявленная в городе воздушная тревога. После этого представитель кабмина ФРГ и его коллеги вернулись в номера.

Ранее стало известно, что Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом 18 апреля. Вместе с ним в украинскую столицу приехали сотрудники оборонной промышленности и энергетического сектора ФРГ. Целью визита представителя германского кабмина могла стать оценка урона, нанесенного энергосистеме республики за последние несколько недель.