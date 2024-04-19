Власти стран Прибалтики призвали Конгресс США скорее одобрить помощь Украине

Власти Эстонии, Латвии и Литвы призвали Конгресс США одобрить помощь Украине

Председатель Рийгикогу Эстонии Лаури Хуссар, председатель Сейма Латвии Дайга Миериня и спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен направили письмо спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону с просьбой скорее одобрить помощь Украине, передает ТАСС.

В тексте письма они признали, что европейские страны не справляются с поддержкой Киева без участия Вашингтона. Тем не менее страны Прибалтики, по их словам, полны решимости дальше оказывать поддержку Киеву.

«Европа предпринимает исторические шаги по укреплению своей обороноспособности, но это неизбежно требует времени, которого у Украины нет. Вот почему в этот решающий момент помощь США незаменима», — указали политики.

Ранее Украина подписала соглашение по безопасности с Латвией, о чем сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Вместе с тем он поблагодарил правительство и народ прибалтийской республики за «непоколебимую поддержку и готовность помогать» Украине.