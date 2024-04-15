Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:21, 15 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о заключении Украиной нового соглашения по безопасности

Зеленский: Украина подписала соглашение по безопасности с Латвией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина подписала соглашение по безопасности с Латвией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Глава государства назвал данное событие «еще одним шагом к укреплению защиты от России». Вместе с тем он поблагодарил правительство и народ прибалтийской республики за «непоколебимую поддержку и готовность помогать» Украине.

Зеленский напомнил, что ранее Киев заключил аналогичные соглашения с восемью странами. В их числе Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды и Финляндия. Он добавил, что в планах Украины в будущем подписать аналогичные договоренности и с другими государствами.

Ранее стало известно о намерениях Киева заключить соглашение по безопасности с Варшавой. О соответствующих планах заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «Нефть по 200 долларов». К чему могут привести конфликт Израиля с Ираном и новая война на Ближнем Востоке?

      ФБР начало уголовное расследование крушения моста в американском городе

      В России призвали увеличить ввозные пошлины на вино

      Полковник высказался о ценности изучения украинских дронов «Баба Яга»

      «Роскосмос» отказался рекламировать собачий корм

      Российский суд выдал санкцию на заочный арест самого молодого наемника из Грузии

      Азербайджан вернул Армении всех военнопленных

      Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

      В России иностранец стал фигурантом дела за стрельбу по директору птицефабрики

      Россияне стали гораздо чаще банкротиться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше