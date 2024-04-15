Стало известно о заключении Украиной нового соглашения по безопасности

Зеленский: Украина подписала соглашение по безопасности с Латвией

Украина подписала соглашение по безопасности с Латвией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Глава государства назвал данное событие «еще одним шагом к укреплению защиты от России». Вместе с тем он поблагодарил правительство и народ прибалтийской республики за «непоколебимую поддержку и готовность помогать» Украине.

Зеленский напомнил, что ранее Киев заключил аналогичные соглашения с восемью странами. В их числе Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды и Финляндия. Он добавил, что в планах Украины в будущем подписать аналогичные договоренности и с другими государствами.

Ранее стало известно о намерениях Киева заключить соглашение по безопасности с Варшавой. О соответствующих планах заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.