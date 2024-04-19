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18:07, 19 апреля 2024Культура

Врач допустил влияние последствий коронавируса на участника «Голоса» Кунгурова

Врач Умнов: перенесенный COVID-19 мог стать причиной суицида певца Кунгурова

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Последствия коронавирусной инфекции, которую перенес участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров, могли стать причиной, по которой певец решил попрощаться с жизнью. Об этом в беседе с Life.ru рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

По словам врача, коронавирус может повреждать клетки головного мозга. Так, под влиянием инфекции повреждаются нервные волокна в центральной нервной системе (ЦНС), вследствие чего ухудшается связь между отделами головного мозга. Кроме того, из-за пневмонии возникает дефицит кислорода, что оказывает негативное влияние на работу определенной зоны коры полушарий.

Умнов отметил, что коронавирус запускает патологические процессы в организме инфицированного, усугубляет имеющиеся проблемы, в том числе энцефалопатию — заболевание, при котором в ткани головного мозга поступает недостаточное количество крови и кислорода, что приводит к застойным процессами и отекам мозговых оболочек. При этом отследить подобное состояние самостоятельно достаточно сложно.

Хирург также перечислил опасные постковидные симптомы, связанные с процессами мозга. К ним специалист отнес непроходящее ухудшение памяти, а также беспричинную апатию и агрессию. Он порекомендовал при наличии одного из названных симптомов отказаться от вредных привычек, следить за уровнем сахара в крови и выполнять упражнения, тренирующие память.

Ранее сообщалось, что версию о влиянии осложнений после COVID-19 на состояние оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова озвучили на похоронах артиста в городе Заречный Свердловской области.

В свою очередь отец артиста Виктор Кунгуров сообщал, что сын тяжело страдал от болезни нервов. «И это не депрессия. Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает», — рассказал он.

Евгения Кунгурова не стало вечером 8 апреля. В полицию обратилась его жена, которой он написал тревожное сообщение. Прибывшие на место сотрудники нашли артиста под окнами его дома. В последнее время певец пребывал в депрессии и злоупотреблял алкоголем.

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