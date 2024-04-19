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18:22, 19 апреля 2024Интернет и СМИ

Врач развеял миф о пользе популярного блюда

Врач Мясников назвал заблуждением мнение о том, что холодец укрепляет суставы

Фото: Peredniankina / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что употребление холодца не укрепляет суставы. Выпуск передачи, в котором медик развеял миф о пользе этого популярного блюда, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников назвал заблуждением мнение о том, что включение в рацион наваристых супов и холодца способствует укреплению суставов. «Так не бывает, а если бы и бывало, то это невозможно, потому что кровеносные сосуды в сустав не проникают, сустав питается из межсуставной жидкости», — объяснил врач.

Медик подчеркнул, что нет ни лекарства, ни продукта, который имеет свойство укреплять хрящ. «Все носит временный обезболивающий характер, кроме замены суставов», — заключил он.

Ранее врач-терапевт, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев назвал распространенную ошибку, связанную со здоровьем суставов.

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      Олег Давыдов
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