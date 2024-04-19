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18:45, 19 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский перечислил потребности украинской армии

Зеленский: Украине нужны семь систем Patriot и миллион артиллерийских снарядов

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Для обороны Украины нужны минимум семь систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot или подобные ей, миллион артиллерийских снарядов, дальнобойное оружие и авиация. Такие потребности украинской армии перечислил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам политика, системы ПВО могут спасти многие жизни и «реально изменить ситуацию». Он также призвал союзников передать украинским военным ракеты большой дальности и артиллерию.

«Это абсурдно, когда партнеры боятся своей силы. Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем более близкий мир», — заявил украинский лидер.

Президент Украины указал партнерам и на необходимость передачи достаточного количества истребителей, чтобы «реально преодолеть российский воздушный флот».

«И это полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь повсюду одинаково ценна. Это выбор, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам. Выбор, действительно ли мы союзники», — заключил политик.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что партнеры по НАТО предоставят Украине еще шесть систем противовоздушной (ПВО) обороны Patriot. «Мы слышали, что их [систем ПВО] должно стать семь. Одна из них наша, надеемся, что найдутся шесть дополнительно», — отметил немецкий лидер.

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      Алевтина Запольская
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