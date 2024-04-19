Жена известного певца призналась в продаже недвижимости ради него

Жена певца Носкова сообщила, что ради оплаты его лечения они продали два участка

Жена известного советского и российского певца Николая Носкова Марина рассказала, что ради оплаты его лечения им пришлось избавиться от двух земельных участков. В продаже недвижимости ради его здоровья она призналась в интервью aif.ru.

Марина сообщила, что после перенесенного несколько лет назад инсульта артист год провел в частной клинике, лечение в которой помогли оплатить друзья, однако и сами супруги потратили много средств на реабилитацию. «До инсульта у нас было два участка — в Крыму и Подмосковье. И уже начиналось строительство домов. Но пришлось их продать. На эти деньги мы и жили, и лечились», — отметила она.

Жена добавила, что в данный момент у них есть квартира в Москве, однако Николай предпочитает жить за городом, поэтому они за «весьма внушительную сумму» арендуют дом в Подмосковье.

Супруга Носкова также раскрыла размер его пенсии.