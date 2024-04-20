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04:23, 20 апреля 2024Силовые структуры

Из дела осужденного за экстремизм Игоря Стрелкова пропал ключевой документ. О какой бумаге идет речь, и чем она важна?

РБК: адвокат Стрелкова Молохов заявил о пропаже из дела ключевого документа
Игорь Стрелков

Игорь Стрелков. Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Из материалов осужденного за экстремизм бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (псевдоним Игорь Стрелков) пропал ключевой документ. Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов в беседе с РБК.

Защитник уточнил, что утеря важной бумаги обнаружилась при ознакомлении с материалами в суде апелляционной инстанции. В так называемом отношении подтверждалось согласие одной из фронтовых воинских частей на заключение контракта со Стрелковым.

Документ был приложен к апелляционной жалобе и является ее неотъемлемой частью

Александр Молоховадвокат Игоря Стрелкова

Молохов заявил, что защита планировала использовать документ в суде 15 мая. Из-за его утери заседание может быть отложено на неопределенный срок, добавил он.

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Жена Стрелкова опровергла перенос заседания

Супруга Игоря Стрелкова Мирослава Регинская в Telegram-канале опровергла информацию адвоката о том, что суд будет отложен из-за утери документа. Она подчеркнула, что переносов судебных заседаний на неопределенный срок не бывает.

Все-таки, суд — это суд, а не премьера спектакля: у заседаний всегда есть четкая дата, она, насколько мне известно, не менялась, да и не может поменяться. Даже если 15 мая суд будет отложен, мы будем знать дату следующего судебного разбирательства

Мирослава Регинскаясупруга Игоря Стрелкова

Жена уточнила, что заседание состоится, как и было запланировано, 15 мая в 14:00 в апелляционном суде общей юрисдикции в Москве. Она пообещала уведомить общественность о существенных изменениях в случае их появления.

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Чем важен пропавший документ?

В конце января защита обжаловала приговор Игоря Стрелкова по делу об экстремизме. К апелляционной жалобе адвокаты приложили тот самый пропавший документ — согласие воинской части в документальном виде. Он датирован 26 января этого года — следующим днем после вынесения приговора Стрелкову в Мосгорсуде.

В документе, направленном военкому Москвы и начальнику столичного пункта отбора на службу по контракту, врио командира части сообщает, что Гиркин как полковник запаса «рассмотрен к назначению на вакантную должность командира взвода комендантской роты».

Прошу вас оформить документы и направить установленным порядком Гиркина И.В. для дальнейшего прохождения военной службы по контракту в распоряжение командира войсковой части

согласие воинской части

Еще в конце февраля Молохов говорил, что осужденный может отправиться из колонии на фронт добровольцем. В апреле он уточнил, что защита бывшего министра обороны ДНР попросит отправить его в зону проведения спецоперации (СВО).

Адвокат сообщил, что Стрелков может стать комвзвода, если суд по итогам рассмотрения апелляции на приговор отменит его либо если президент России помилует осужденного и снимет с него судимость (право на подобное гарантировано Конституцией).

Экс-министр обороны ДНР был приговорен к четырем годам 25 января. Его признали виновным в публичных призывах пользователей интернета к экстремизму. Его отправили в колонию общего режима.

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      Марина Совина
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