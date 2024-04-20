Из дела осужденного за экстремизм Игоря Стрелкова пропал ключевой документ. О какой бумаге идет речь, и чем она важна?

РБК: адвокат Стрелкова Молохов заявил о пропаже из дела ключевого документа

Из материалов осужденного за экстремизм бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (псевдоним Игорь Стрелков) пропал ключевой документ. Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов в беседе с РБК.

Защитник уточнил, что утеря важной бумаги обнаружилась при ознакомлении с материалами в суде апелляционной инстанции. В так называемом отношении подтверждалось согласие одной из фронтовых воинских частей на заключение контракта со Стрелковым.

Документ был приложен к апелляционной жалобе и является ее неотъемлемой частью Александр Молохов адвокат Игоря Стрелкова

Молохов заявил, что защита планировала использовать документ в суде 15 мая. Из-за его утери заседание может быть отложено на неопределенный срок, добавил он.

Жена Стрелкова опровергла перенос заседания

Супруга Игоря Стрелкова Мирослава Регинская в Telegram-канале опровергла информацию адвоката о том, что суд будет отложен из-за утери документа. Она подчеркнула, что переносов судебных заседаний на неопределенный срок не бывает.

Все-таки, суд — это суд, а не премьера спектакля: у заседаний всегда есть четкая дата, она, насколько мне известно, не менялась, да и не может поменяться. Даже если 15 мая суд будет отложен, мы будем знать дату следующего судебного разбирательства Мирослава Регинская супруга Игоря Стрелкова

Жена уточнила, что заседание состоится, как и было запланировано, 15 мая в 14:00 в апелляционном суде общей юрисдикции в Москве. Она пообещала уведомить общественность о существенных изменениях в случае их появления.

Чем важен пропавший документ?

В конце января защита обжаловала приговор Игоря Стрелкова по делу об экстремизме. К апелляционной жалобе адвокаты приложили тот самый пропавший документ — согласие воинской части в документальном виде. Он датирован 26 января этого года — следующим днем после вынесения приговора Стрелкову в Мосгорсуде.

В документе, направленном военкому Москвы и начальнику столичного пункта отбора на службу по контракту, врио командира части сообщает, что Гиркин как полковник запаса «рассмотрен к назначению на вакантную должность командира взвода комендантской роты».

Прошу вас оформить документы и направить установленным порядком Гиркина И.В. для дальнейшего прохождения военной службы по контракту в распоряжение командира войсковой части согласие воинской части

Еще в конце февраля Молохов говорил, что осужденный может отправиться из колонии на фронт добровольцем. В апреле он уточнил, что защита бывшего министра обороны ДНР попросит отправить его в зону проведения спецоперации (СВО).

Адвокат сообщил, что Стрелков может стать комвзвода, если суд по итогам рассмотрения апелляции на приговор отменит его либо если президент России помилует осужденного и снимет с него судимость (право на подобное гарантировано Конституцией).

Экс-министр обороны ДНР был приговорен к четырем годам 25 января. Его признали виновным в публичных призывах пользователей интернета к экстремизму. Его отправили в колонию общего режима.

