Игоря Стрелкова попросили отправить из колонии в зону СВО. Как он может попасть на фронт?

Адвокат Молохов: Стрелкова хотят отправить на СВО после приговора за экстремизм

Защита бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) попросит отправить его в зону проведения спецоперации (СВО), заявил адвокат Александр Молохов. Он утверждает, что одна из воинских частей в ДНР готова назначить Стрелкова командиром взвода.

Стрелков в январе был осужден на четыре года колонии по делу о призывах к экстремистской деятельности. При этом по текущему законодательству осужденный по этой статье и отбывающий наказание не может заключить контракт с Минобороны. Однако защита считает, что у экс-министра есть законная возможность отправиться из колонии в зону СВО.

Адвокат надеется на отмену приговора или помилование

Молохов сообщил, что Стрелков может стать комвзвода, если суд по итогам рассмотрения апелляции на приговор отменит его либо если президент России помилует осужденного и снимет с него судимость (право на подобное гарантировано Конституцией).

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Защитник приложил к апелляции согласие военной части в документальном виде. Фотографию этого документа в среду опубликовало издание Baza. Он датирован 26 января этого года — следующим днем после вынесения приговора Стрелкову в Мосгорсуде. В документе, направленном военкому Москвы и начальнику столичного пункта отбора на службу по контракту, врио командира части сообщает, что Гиркин как полковник запаса «рассмотрен к назначению на вакантную должность командира взвода комендантской роты».

«Прошу вас оформить документы и направить установленным порядком Гиркина И.В. для дальнейшего прохождения военной службы по контракту в распоряжение командира войсковой части», — заключается в документе.

Молохов добавил, что рассмотрение апелляции на приговор Стрелкову пройдет в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве 15 мая. Заседание будет закрытым.

Еще в конце февраля Молохов говорил, что Стрелков может отправиться из колонии на фронт добровольцем.

Всегда есть возможность получить условно-досрочное освобождение, всегда есть возможность попроситься на фронт. Я думаю, что это все обсуждаемо Александр Молохов адвокат Игоря Стрелкова (Гиркина)

Озвученную Молоховым информацию подтвердила и супруга Стрелкова Мирослава Регинская. «Когда страна переживает тяжелый военный конфликт, не пускать на фронт офицера и патриота, обладающего уникальным опытом и знаниями в военной сфере — преступление», — высказалась она, обвинив власти в том, что мужа осудили по «политическому обвинению».

«На суде Игорь произнес: "Служу Отечеству!", и от слов своих он не откажется никогда», — добавила Регинская.

До этого, 8 апреля, она также рассказала, что впервые с момента вынесения приговора состоялось их свидание в колонии. «Игорь чувствует себя нормально, на здоровье не жалуется. (…) По поводу дальнейших наших планов — Игорь считает правильным использовать все возможные юридические методы, пытаясь добиться справедливого судебного решения. Поэтому далее мы будем подавать на кассацию и проходить следующие этапы обжалований приговора», — сообщила она.

Осужденные за экстремизм не могут служить в армии

Летом прошлого года был принят закон о возможности призыва на военную службу по контракту россиян с судимостью. Согласно закону, в период мобилизации, военного положения или в военное время граждане, совершившие нетяжкие преступления, при желании смогут заключить контракт с Вооруженными силами России.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Однако действие этого документа не распространяется на тех, кто был признан виновным в совершении террористических и экстремистских преступлений. Под это в том числе подпадает и статья 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), по которой был осужден Стрелков.

Стрелкова осудили из-за двух публикаций

Экс-министр обороны ДНР был приговорен к четырем годам 25 января. Его признали виновным в публичных призывах пользователей интернета к экстремизму. Его отправили в колонию общего режима.

Утверждалось, что причиной задержания стали заявления нескольких граждан. Среди написавших заявления на Стрелкова — врач ЧВК «Вагнер», экс-депутат ярославского муниципалитета Дмитрий Петровский. Сам Стрелков и его защита говорили, что причиной дела стали две публикации — по поводу проблем вокруг Крыма, а также о довольствии военнослужащим.

Игорь Гиркин (псевдоним — Игорь Стрелков) — отставной российский военный, офицер ФСБ. В 2014 году — первый министр обороны ДНР. После начала спецоперации на Украине регулярно подвергал критике деятельность Минобороны России и руководства страны. Также давал негативную оценку руководителю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину.