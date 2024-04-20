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19:25, 20 апреля 2024Интернет и СМИ

Маск высказался о снижении рождаемости в США

Илон Маск назвал катастрофой снижение рождаемости в США

Фото: Jeffrey Mayer / IMAGO / Globallookpress.com

Предприниматель Илон Маск прокомментировал ситуацию со снижением рождаемости в США. Свою позицию он выразил в социальной сети Х.

«Абсолютная катастрофа», — написал бизнесмен в ответ на публикацию, в которой было указано, что в 1993 году у 60 процентов американцев в возрасте от 30 до 34 лет был хотя бы один ребенок, а на сегодняшний день показатель опустился до 27 процентов.

В марте исследование рождаемости во всем мире, опубликованное в журнале Lancet, показало, что в ближайшие десятилетия население Земли начнет сокращаться впервые с пандемии чумы, вспыхнувшей в XIV веке. Причиной станет резкое снижение показателей рождаемости.

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      Варвара Кошечкина
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