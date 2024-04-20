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14:43, 20 апреля 2024Культура

На Бродвее покажут спектакль по пьесе про Путина

NYT: на Бродвее покажут спектакль по пьесе «Патриоты» про Путина
Питер Морган

Питер Морган. Фото: Henry Nicholls / Reuters

На Бродвее покажут спектакль «Патриоты» про президента России Владимира Путина по пьесе британского драматурга Питера Моргана. Об этом сообщает газета The New York Times.

Премьера спектакля «Патриоты» состоится на Бродвее 22 апреля. Отмечается, что в нем будет рассказываться о приходе российского лидера к власти. Героями пьесы также стали бизнесмены Борис Березовский и Роман Абрамович.

О том, что Морган готовит пьесу, посвященную Путину, стало известно 6 мая 2022 года. Уточнялось, что ее действие будет происходить в России и Великобритании.

Питер Морган — известный британский драматург. Прославился как сценарист сериала «Корона», фильмов «Королева», «Последний король Шотландии» и «Фрост против Никсона».

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      Олег Давыдов
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