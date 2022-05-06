Создатель сериала «Корона» анонсировал пьесу о Путине и Абрамовиче
Создатель сериала «Корона» Питер Морган анонсировал театральную пьесу о российских бизнесменах Романе Абрамовиче и Борисе Березовском. Об этом режиссер сообщил изданию Deadline.
Мировая премьера спектакля под названием «Патриоты» состоится в июле в лондонском театре «Алмейда». Действие будет происходить в Великобритании и России.
Сюжет будет разворачиваться вокруг жизней российского президента Владимира Путина (его исполнит Уилл Кин, ранее снимавшийся в сериале «Корона»), Бориса Березовского (его сыграет звезда сериала «Ночной администратор» Том Холландер) и Романа Абрамовича (Люк Таллон). Одной из героинь пьесы также станет Марина Литвиненко, вдова бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Ее героиню сыграет актриса Иоланда Кеттл.
Художественный руководитель театра «Алмейда», где и состоится премьера постановки «Патриоты», Руперт Гулд рассказал, почему пришла идея такого спектакля. «Россия всегда была для нас загадочным государством в каком-то смысле. Русские занимают центральное место во многих наших учреждениях и было бы лицемерием со стороны культурных учреждений не признавать "это" на каком-то уровне», — заявил театральный деятель. Гулд также подчеркнул, что задуманная пьеса не связана с Украиной и «сегодняшними событиями в мире».
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