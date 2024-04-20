На Украине рассказали о мерах по «стимулированию» уклонистов

Глава Минюста Украины Малюська: ряд услуг будет недоступен без военного билета

Ряд административных услуг на Украине будет недоступен без предъявления военно-учетного документа. Об этом рассказал глава министерства юстиции Украины Денис Малюська, его слова приводит РБК.

По его словам, правительство обеспечит стимулирование уклонистов. Он отметил, что закон будет одинаково работать как для тех, кто добровольно пошел на фронт, так и для тех, кто прибыл туда в рамках мобилизации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы устали от военного конфликта. При этом политик добавил, что вера людей в ВСУ не пропала. «На это можно по-разному смотреть. И даже когда вы ходите на работу, которую любите, вы все равно вечером возвращаетесь домой уставшими. Но это не значит, что с утра вы не пойдете на свою работу, которая вам так нужна. Так же с защитой Украины», — сказал он.

