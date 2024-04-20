Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники
Российские средства ПВО сбили три украинских БПЛА над Белгородской областью
Над территорией Белгородской области днем 20 апреля пресекли попытку атаки на российские объекты с применением БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что три украинских беспилотника были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны около 14:30 по московскому времени.
Ранее стало известно, что в ночь на субботу шесть ударных беспилотников было сбито над Брянской областью, а еще три — над Курской областью.
Прошедшей ночью украинские беспилотники также были замечены над Тульской, Калужской и Смоленской областями. Информацией о подавлении прилетевших в регион БПЛА поделился и губернатор Рязанской области Павел Малков.