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16:09, 20 апреля 2024Россия

Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники

Российские средства ПВО сбили три украинских БПЛА над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над территорией Белгородской области днем 20 апреля пресекли попытку атаки на российские объекты с применением БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что три украинских беспилотника были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны около 14:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что в ночь на субботу шесть ударных беспилотников было сбито над Брянской областью, а еще три — над Курской областью.

Прошедшей ночью украинские беспилотники также были замечены над Тульской, Калужской и Смоленской областями. Информацией о подавлении прилетевших в регион БПЛА поделился и губернатор Рязанской области Павел Малков.

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      Дмитрий Воронин
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