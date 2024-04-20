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20:57, 20 апреля 2024Бывший СССР

Подпольщик сообщил о подготовке ВСУ новой линии обороны за Херсоном

«Херсонское сопротивление»: ВСУ активно готовят новую линию обороны за Херсоном

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно готовят новую линию обороны за Херсоном. Его в субботу, 20 апреля, цитирует РИА Новости.

По словам подпольщика, она будет проходить примерно на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки. «Но реальная картина такова, что наступления русской армии в районе Херсона с левого берега они сейчас не ожидают», — сообщил он, указав, что украинская армия считает его невозможным.

Град также отметил, что ВСУ ощущают «полную неопределенность в будущем», так как понимают, что без западного вооружения наступать не смогут.

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      Варвара Кошечкина
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