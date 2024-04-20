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01:33, 21 апреля 2024Бывший СССР

Российские казаки уничтожили два разведкатера ВСУ

Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ у Кинбурнской косы

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Добровольческая казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведывательных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кинбурнской косы на херсонском направлении. Об этом сообщил командир бригады Андрей Жидков в беседе с ТАСС.

По его словам, к позициям бригады подошли несколько катеров с дорогостоящим оборудованием. Экипаж планировал высадиться на берегу. В результате два транспортных средства были уничтожены из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Жидков отметил, что ранее катеры держались на большом расстоянии от позиций бригады, из-за чего по ним не получалось нанести удар.

«Раньше не было возможности уничтожения, так как ПТРК «Корнет» работает на километр-полтора», — подчеркнул командир бригады.

ВСУ готовят новую линию обороны за Херсоном, сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град. По словам подпольщика, она будет проходить примерно на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки.

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      Евгений Силаев
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