Российские казаки уничтожили два разведкатера ВСУ

Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ у Кинбурнской косы

Добровольческая казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведывательных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кинбурнской косы на херсонском направлении. Об этом сообщил командир бригады Андрей Жидков в беседе с ТАСС.

По его словам, к позициям бригады подошли несколько катеров с дорогостоящим оборудованием. Экипаж планировал высадиться на берегу. В результате два транспортных средства были уничтожены из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Жидков отметил, что ранее катеры держались на большом расстоянии от позиций бригады, из-за чего по ним не получалось нанести удар.

«Раньше не было возможности уничтожения, так как ПТРК «Корнет» работает на километр-полтора», — подчеркнул командир бригады.

ВСУ готовят новую линию обороны за Херсоном, сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град. По словам подпольщика, она будет проходить примерно на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки.

