Стало известно о пользе редиса для профилактики онкологии

Диетолог Залетова: редис помогает в профилактике диабета, ожирения и онкологии

Ранний редис с красной кожицей, являющийся одним из самых богатых витаминами и микроэлементами овощей, за счет высокого содержания клетчатки помогает в профилактике множества заболеваний, включая некоторые виды онкологии. Об этом стало известно из комментария, который дала «Российской газете» диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

По ее словам, этот низкокалорийный продукт содержит минимум углеводов за счет почти полного отсутствия в составе сахара. При этом употребление клетчатки позволяет противостоять появлению ожирения, сахарного диабета, неалкогольной жировой болезни печени и других недугов.

Редис также богат кремнием и селеном, защищающим от инфекций витамином С, а витамин В12 из редиса способствует работе нервной системы, рассказала специалист.

Ранее стало известно, что людям с заболеваниями почек, щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта следует с осторожностью относиться к редису. Употреблять его рекомендуют не чаще одного раза в неделю, а некоторым, в зависимости от советов врачей, предлагается вообще отказаться от этого весеннего овоща.