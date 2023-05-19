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19:50, 19 мая 2023Забота о себе

Россиянам назвали безопасную дозу редиса в день

Диетолог Людмила Микитюк посоветовала съедать не более шести штук редиса в день

Фото: Philippe Collard / Unsplash

Людям с заболеваниями почек, щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта следует с осторожностью относиться к редису, полагает диетолог Людмила Микитюк. Она предупредила россиян об опасности частого употребления редиса и назвала его безопасную дозу в день в беседе с Life.

Микитюк отметила, что благодаря горчичному маслу редис ускоряет метаболизм и процесс насыщения, а также помогает активизировать вкусовые рецепторы. Помимо этого, он содержит витамины группы В и необходимые организму микроэлементы. Однако, если человек не ел редис раньше, не следует резко вводить его в рацион, предупредила специалистка. Она посоветовала здоровым людям съедать не более пяти-шести штук в день.

По словам диетолога, при наличии проблем с желудком или кишечником редис рекомендуется употреблять не чаще одного раза в неделю, а пациентам с заболеваниями щитовидной железы этот овощ противопоказан. «Содержащиеся в нем цианогенные гликозиды могут нанести вред щитовидной железе и привести к образованию зоба», — объяснила Микитюк.

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В заключение она добавила, что покупать редис следует в проверенных местах и перед употреблением тщательно мыть, чтобы избежать попадания пестицидов в организм.

Ранее диетолог-консультант рассказал о пользе окрошки в борьбе с лишним весом. По его словам, одно из любимых летних блюд россиян помогает худеть, не голодая.

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Екатерина Улитина
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