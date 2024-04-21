Артиллерист Марио рассказал об уничтожении стрелявшей по Белгороду гаубицы М777

Артиллерист из группировки войск прикрытия границы России с позывным Марио назвал главной целью, которую ему с сослуживцами удалось уничтожить за время специальной военной операции (СВО), гаубицу М777 производства США, которая стреляла по мирным жителям Белгорода. Об этом сообщает РИА Новости.

«Получили координаты, выбрали огневую позицию, посмотрели место, ночью выехали, встали на позицию, навелись. Начали отрабатывать по цели», — рассказал военный, отметив, что ствол уничтоженного орудия был направлен в сторону города.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают из артиллерии мирное население в приграничных населенных пунктах и Белгороде. Однако российские силы ведут активную контрбатарейную борьбу, уничтожая орудия противника.

Ранее политолог, военный эксперт Алексей Живов заявил, что после начала интенсивного обстрела Белгорода и Белгородской области Вооруженные силы России методично уничтожают места скопления противника на территории Харьковской области. По его словам, Российская армия наносит высокоточные удары из реактивных систем залпового огня, а также ракетами «Искандер» и «Торнадо».