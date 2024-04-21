«Динамо» прервало серию из трех поражений в РПЛ подряд

«Динамо» обыграло «Нижний Новгород» и прервало серию из трех поражений в РПЛ

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Нижний Новгород» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 апреля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Роберто Фернандес и «Бителло». У хозяев гол на счету Николая Калинского.

«Динамо» прервало серию из трех поражений подряд. Москвичи набрали 41 очко и вышли на третье место в чемпионате. В активе «Нижнего Новгорода» 28 очков, он находится на десятой позиции.

«Динамо» в соедующем туре 24 апреля на выезде сыграет с «Оренбургом». «Нижний Новгород» на своем поле встретится с «Локомотивом».