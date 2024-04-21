Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
1:4
Завершен
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Хетафе
1:1
2-й тайм
live
Реал Сосьедад
Испания - Примера|32-й тур
Гавр
0:0
Перерыв
live
Метц
Франция - Лига 1|30-й тур
Зенит
1:0
1-й тайм
live
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Ковентри Сити
Сегодня
17:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Кубок Англии|1/2 финала
Брест
Сегодня
18:05 (Мск)
Монако
Франция - Лига 1|30-й тур
Сочи
Сегодня
18:15 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Боруссия Д
Сегодня
18:30 (Мск)
Байер
Германия - Бундеслига|30-й тур
Флорида Пантерз
Сегодня
19:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 1-й матч
Ростов
Сегодня
20:30 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Испания - Примера|32-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Сегодня
22:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 1-й матч
16:02, 21 апреля 2024Спорт

«Динамо» прервало серию из трех поражений в РПЛ подряд

«Динамо» обыграло «Нижний Новгород» и прервало серию из трех поражений в РПЛ

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Нижний Новгород» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 апреля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Роберто Фернандес и «Бителло». У хозяев гол на счету Николая Калинского.

«Динамо» прервало серию из трех поражений подряд. Москвичи набрали 41 очко и вышли на третье место в чемпионате. В активе «Нижнего Новгорода» 28 очков, он находится на десятой позиции.

«Динамо» в соедующем туре 24 апреля на выезде сыграет с «Оренбургом». «Нижний Новгород» на своем поле встретится с «Локомотивом».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Швейцарии направила письмо Путину вскоре после его переизбрания. Что она написала?

      Оценен ущерб от климатических изменений

      В российском городе мужчина прострелил детскую комнату и едва не попал в ребенка

      Стало известно о пополнении рядов ВСУ за счет заключенных

      Расширение ударных возможностей ВС России оценили

      В двух регионах Украины решили построить дополнительные линии обороны

      Певица Глюкоза отказалась отдать Фадееву сценический псевдоним

      Латвия откажется от изучения русского языка в школах

      Россия обратилась к МИД Турции из-за ситуации с транзитом в Латинскую Америку

      Уроженка Москвы обыграла украинку в финале турнира WTA

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше