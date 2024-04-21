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20:34, 21 апреля 2024Экономика

Москвичей предупредили о сильном ливне с грозой

МЧС: в ближайшие часы в Москве ожидается сильный ливень с грозой

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Жителей Москвы предупредили о ливневом дожде с грозой в ближайшие часы. В столичном главке МЧС России уведомили, что сильные осадки сохранятся в первой половине ночи с 21 на 22 апреля.

По данным синоптиков Росгидромета, ухудшение погодных условий ожидается преимущественно в префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Водителей призвали быть аккуратными на дорогах, а пешеходов — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковц сообщил, что в четверг, 25 апреля, в некоторых районах Москвы пройдут небольшие дожди. Ночная температура достигнет плюс 3-8 градусов, а дневная — плюс 14-19 градусов.

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      Варвара Кошечкина
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