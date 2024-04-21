Москвичей предупредили о сильном ливне с грозой

МЧС: в ближайшие часы в Москве ожидается сильный ливень с грозой

Жителей Москвы предупредили о ливневом дожде с грозой в ближайшие часы. В столичном главке МЧС России уведомили, что сильные осадки сохранятся в первой половине ночи с 21 на 22 апреля.

По данным синоптиков Росгидромета, ухудшение погодных условий ожидается преимущественно в префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Водителей призвали быть аккуратными на дорогах, а пешеходов — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковц сообщил, что в четверг, 25 апреля, в некоторых районах Москвы пройдут небольшие дожди. Ночная температура достигнет плюс 3-8 градусов, а дневная — плюс 14-19 градусов.