На Украине Маска обвинили в отсутствии логики

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил об отсутствии у Маска логики

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отреагировал на слова бизнесмена Илона Маска, который ранее заявил об отсутствии стратегии выхода из конфликта. Пост на эту тему Подоляк разместил в соцсети X.

«Когда кто-то из мировых авторитетов (тот же Илон Маск) упрямо утверждает об "отсутствии стратегии выхода из конфликта России и Украины", остается только поражаться дефициту простой логики в современном мире», — написал советник главы офиса украинского президента.

Подоляк заявил, что для стратегии выхода Киеву необходимо, чтобы Россия «безоговорочно покинула иностранную суверенную территорию».

Ранее сообщалось, что Маск прокомментировал решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Украине. По словам бизнесмена, в этой ситуации его больше всего беспокоит отсутствие стратегии выхода из конфликта.

Перед этим Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Киеву почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против.