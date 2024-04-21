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22:51, 21 апреля 2024Бывший СССР

На Украине обвинили Маска в отсутствии логики

Подоляк заявил об отсутствии логики у Маска в украинском вопросе
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал позицию американского миллиардера Илона Маска по конфликту Киева и Москвы. Об этом Подоляк написал на своей странице в социальной сети X.

Подоляк подчеркнул, что когда кто-то из влиятельных людей, включая Маска, рассуждает об «отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта», то он испытывает удивление из-за отсутствия «простой логики».

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«Потому что реалистичная, объективная "стратегия выхода" является вопиюще простой"», — заявил он.

Ранее Маск прокомментировал решение Конгресса США о помощи Украине. По его мнению, стратегия выхода из конфликта России и Украины отсутствует на данный момент.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направили для рассмотрения в Сенат.

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      Марина Совина
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