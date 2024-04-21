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01:52, 21 апреля 2024Бывший СССР

На Украине раскритиковали решение США о помощи Киеву

Депутат Рады Дубинский: Украина получит от США «крохи с барского стола»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

После решения Палаты представителей Конгресса США выделить Киеву новый пакет помощи Украина получит «крохи с барского стола». Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники Офиса президента Украины Владимира Зеленского «радостно побежали» рассказывать о том, что выделенные США деньги спасут страну. Эти заявления политик назвал враньем.

«Получив крохи с барского стола, в результате длительной политической игры (которая стоила нам жизней, территорий, инфраструктуры), Украина сработала в интересах конкретных политических и лоббистских групп в США, так как дальнейшие пакеты помощи выглядят маловероятными – интерес к этой власти у американского истеблишмента исчерпан», — выступил с критикой Дубинский.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

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      Евгений Силаев
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