На востоке Сирии загорелся нефтепровод

SANA: на востоке Сирии произошел пожар на линии нефтепровода

На линии нефтепровода в провинции Хомс на востоке Сирии произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства SANA, возгорание началось на линии нефтепровода к востоку от города Фурклус. На месте происшествия работают пожарные команды.

В свою очередь радо Sham FM сообщало, что на месте возгорания сотрудники экстренных служб обнаружили тело мужчины, радом с которым были найдены режущие инструменты.

