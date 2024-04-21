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13:45, 21 апреля 2024Мир

На востоке Сирии загорелся нефтепровод

SANA: на востоке Сирии произошел пожар на линии нефтепровода

На линии нефтепровода в провинции Хомс на востоке Сирии произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства SANA, возгорание началось на линии нефтепровода к востоку от города Фурклус. На месте происшествия работают пожарные команды.

В свою очередь радо Sham FM сообщало, что на месте возгорания сотрудники экстренных служб обнаружили тело мужчины, радом с которым были найдены режущие инструменты.

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      Даниил Иринин
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