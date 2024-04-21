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07:09, 21 апреля 2024Мир

На Западе рассказали о последствиях нового наступления России для Украины

Forbes: летнее наступление ВС России обернется для ВСУ катастрофой

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Летнее наступления России может оказаться обернуться катастрофой для Украины, если Киев не изменит свою стратегию борьбы. Об этом написало издание Forbes.

Журналисты написали, что российские войска готовят почву для новой атаки, которая может достигнуть полной силы к началу лета.

«Российские войска в настоящее время заняты формированием операций, которые подготавливают почву для нового наступления, которое, вероятно, достигнет полной силы к началу лета», — сказано в статье.

Журналисты также отметили, что ВС РФ обладают численным преимуществом, обширным арсеналом вооружений и огневой мощью над ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский в одном из интервью заявил, что украинцы устали от военного конфликта. Но при этом вера людей в ВСУ не пропала, отметил он.

Президент Украины признал, что у России в конфликте большое преимущество в вооружении. Он добавил, что будет настаивать на наращивании поставок вооружения Украине со стороны Запада.

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      Марина Совина
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