Назван способный вызвать новую пандемию вирус

The Guardian: грипп или болезнь X могут вызвать новую пандемию

Вирус гриппа может вызвать новую пандемию. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на международное исследование.

В опросе участвовали 187 ученых со всего мира. Из них 57 процентов отметили, что новая пандемия произойдет из-за очередного штамма вируса гриппа. Еще 21 процент респондентов уверены, что угрозой для всего мира станет «Вирус Х».

«Грипп появляется каждую зиму. Эти вспышки можно назвать небольшими пандемиями. Они более-менее контролируются, поскольку различные штаммы, вызывающие их, недостаточно вирулентны. Но так не обязательно будет всегда», — отметил исследователь из Кельнского университета Джон Салмантон-Гарсия.

Кроме того, 15 процентов опрошенных ученых уверены, что Sars-CoV-2 снова может спровоцировать пандемию.

Ранее американские медики впервые идентифицировали двух человек, которые, как предполагается, стали жертвами хронической изнуряющей болезни (CWD) — прионного заболевания, превращающего оленей в подобие зомби. Речь идет о двух охотниках, которые употребляли мясо дичи в пищу. Спасти их не удалось.