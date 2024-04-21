После крушения военных вертолетов в Японии нашли бортовые самописцы

Минобороны Японии: после крушения вертолетов нашли бортовые самописцы

После крушения военных вертолетов в Японии были найдены бортовые самописцы. Об этом, по данным РИА Новости, сообщил министр обороны Японии на пресс-конференции.

Уточняется, что информацию «черных ящиков» собираются проанализировать.

Об инциденте стало известно ранее 21 апреля. При крушении двух военных вертолетов SH60K морских Сил самообороны Японии один человек погиб, семь числятся пропавшими без вести . Вертолеты принимали участие в учебном патрулировании в районе островов Идзу. Они перестали выходить на связь поздно вечером в субботу, 20 апреля.